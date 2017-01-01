Американський есмінець увійшов у Чорне море

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Есмінець USS Porter

Есмінець USS Porter зокрема візьме участь у навчаннях «Морський щит 2017»

Американський есмінець USS Porter, оснащений керованими ракетними системами, увійшов у Чорне море. Про це повідомила прес-служба шостого флоту ВМС США, що базується в італійському Неаполі.

Там уточнили, що це було зроблено «з метою проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі, підвищення боєздатності і можливості взаємодії наших союзників і партнерів в регіоні». Крім того, в ході свого перебування у Чорному морі Porter візьме участь у проведених Румунією навчаннях «Морський щит 2017».

«Porter вже протягом декількох останніх років регулярно діє в Чорному морі, демонструючи нашу постійну відданість безпеці і стабільності в регіоні», - заявив командир есмінця капітан другого рангу Андрія Слау.

Згідно з положеннями конвенції Монтре 1936 року, військові кораблі нечорноморських держав в мирний час можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 доби.

Нагадаємо, що першого січня в районі Одеського газового родовища зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26. Екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.