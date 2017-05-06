Американський есмінець зірвав парад у Петербурзі

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Фото: USS Carney / Facebook USS Carney

Через візит в Балтійське море ракетного есмінця USS Carney військово-морський парад з нагоди 9 Травня в Петербурзі не відбудеться

У Гданську затоку, яка знаходиться в південно-східній частині Балтійського моря, увійшов ракетний есмінець США USS Carney (DDG-64) - корабель класу Arleigh Burke. Через це Балтійський флот відмовився від наміру проводити 9 травня військово-морський парад в Санкт-Петербурзі. Про це пише видання «Фонтанка».

За його даними, есмінець USS Carney підійшов до внутрішніх вод Росії на відстань, достатню для потенційного ракетного удару. Після цього рано вранці 6 травня щойно прибулі в Петербург для участі в параді кораблі Балтійського флоту залишили акваторію Неви. У плавучого причалу 6 травня залишилися пришвартованими тільки два тральщика та малий протичовновий корабель «Зеленодольськ» (але ближче до вечора пішли і вони).

В Кронштадті, де дислокується Ленінградська військово-морська база, на три підводні човни і ракетний катер «Моршинська» завантажили боєзапас. Після цього ескадра пішла в Балтійське море. Однак до вечора корвет «Стійкий» і малий протичовновий «Уренгой» повернулися і встали на рейд біля острова Котлін. На «Стійкому» запустили комплекс протиповітряної оборони.





Корвет «Стійкий» і малий протичовновий корабель «Уренгой» в Кронштадті

Офіцер Балтфлоту пояснив виданню, що стоячи в лінії параду на Неві, кораблі Балтфлоту повністю беззахисні, а перебуваючи в морі і вишикувавшись в «протиракетний ордер», вони можуть успішно відбити напад противника і нанести контрудар. Крім того, йдучи на парад у Неву, кораблі завжди вивантажують в Кронштадті боєзапас, тому вранці 6 травня на причалах Ленінградської військово-морської бази і кипіла «авральна робота». На кораблі і підводні човни в спішному темпі вантажили ракети, снаряди і торпеди і дозаправляли їх паливом.

Ракетний есмінець USS Carney (DDG 64) є 14-м в першій серії есмінців класу Arleigh Burke. Головне ударне озброєння есмінця складають дві пускові системи Aegis на 90 крилатих ракет.

Три роки тому есмінець USS Carney пройшов модернізацію в США, а значить, на його борту знаходяться найсучасніші модифікації крилатої ракети Tomahawk (mark 3), ті самі, які змогли пролетіти під носом у російського комплексу С-400 в Сирії і залишитися не засеченія. Ці ракети зроблені за технологією «стелс» і можуть безпечно летіти на висоті всього 5 метрів, що робить їх практично невидимими для радарів. Не виключено, що саме сирійський інцидент і став причиною нервової поведінки російських моряків 6 травня, пише видання.

Останнє офіційне повідомлення для ЗМІ з борта USS Carney надійшло 3 травня. Прес-офіцер есмінця розповів, що корабель залишив гостинний Амстердам і приступає до патрулювання європейських вод в інтересах національної безпеки США. «Нам потрібно працювати в морі», - написано на офіційній сторінці корабля в Facebook. «Бережіть себе, хлопці», - коментар під цим постом.