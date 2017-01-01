Американський генпрокурор спростував інформацію про спілкування з російським послом

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Джефф Сешнс

Джефф Сешнс заявив, що не мав контактів з росіянами

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що він не спілкувався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, передає Associated Press.

Повідомляється, що, відповідаючи на питання з цього приводу, Сешнс заявив, що «у нього не було спілкування з росіянами».

Прес-секретар Міністерства юстиції США Сара Флорес заявила увечері 1 березня, що «в його відповіді не було ніякого омани абсолютно».

У січні Сешнс не розкрив інформацію про його контакти з російським послом, коли його запитали, що він зробить, якщо хтось із команди учасників президентської гонки в США мав контакти з російським урядом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Джефф Сешнс в минулому році в ході президентської кампанії двічі зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком.