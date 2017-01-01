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    Американський генпрокурор спростував інформацію про спілкування з російським послом

    • Сьогодні, 08:25
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    <em><span>Джефф Сешнс</span></em>
    Джефф Сешнс

    Джефф Сешнс заявив, що не мав контактів з росіянами

    Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що він не спілкувався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, передає  Associated Press.

    Повідомляється, що, відповідаючи на питання з цього приводу, Сешнс заявив, що «у нього не було спілкування з росіянами».

    Прес-секретар Міністерства юстиції США Сара Флорес заявила увечері 1 березня, що «в його відповіді не було ніякого омани абсолютно».

    У січні Сешнс не розкрив інформацію про його контакти з російським послом, коли його запитали, що він зробить, якщо хтось із команди учасників президентської гонки в США мав контакти з російським урядом.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Джефф Сешнс в минулому році в ході президентської кампанії двічі зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

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