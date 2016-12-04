Американський хореограф розказав, чим відрізняються студенти в Америці і в Україні

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Студенти в Америці піднімають пряму руку високо догори, а українські – напівзігнуту і низько, - хореограф Пітер Кайл

Відомий американський хореограф Пітер Кайл, який прибув в Україну, щоб викладати англійську мову українським студентам, розказав у інтерв’ю «Главкому» про відмінності між українськими та американськими студентами.

«Це, мабуть, смішно, але у мене такі спостереження: мої студенти в Америці, коли хочуть щось сказати, піднімають пряму руку високо догори, із якимось великим ентузіазмом, а українські – напівзігнуту і низько. Але ви ж розумієте, це суб’єктивне, це лише те, що я побачив протягом якогось часу. Насправді не думаю, що є якісь відмінності в поведінці», - зазначив свої спостереження хореограф.

«Деякі студенти тут дуже залучені в процес навчання, допитливі, деякі не дуже мотивовані, але так є усюди. Також не всі відвідували мої класи через те, що працюють. Я не знаю, чи це типово для України, але отут якраз є різниця з Америкою. У нас на роботу студенти йдуть після занять. А тут, здається, іноді й замість», - поділився враженнями Пітер Кайл .

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