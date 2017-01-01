Американський інвестор-розробник родовищ просить захисту в Генпрокуратури

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Мужіївське родовище поліметалів

Конкуренти розпочали цілеспрямовану «чорну» медіакампанію з метою дискредитувати підприємство «Карпатська рудна компанія» та компанію Avellana Gold, яка його придбала,

Керівник підприємства «Карпатська рудна компанія» Володимир Гожик прокоментував ситуацію навколо Мужіївського родовища поліметалів, розробкою якого займається американський інвестор – компанія Avellana Gold.

Як стверджує Володимир Гожик, конкуренти розпочали цілеспрямовану «чорну» медіакампанію з метою дискредитувати підприємство «Карпатська рудна компанія» та компанію Avellana Gold, яка його придбала,

«З моменту купівлі у 2016 році іноземним інвестором Avellana Gold підприємства «Карпатська рудна компанія» у ЗМІ активно почали з’являтися безпідставні заяви, що компанія має зв'язок з регіоналом та людиною Януковича Віталієм Захарченком. Наші опоненти, а це ті ж самі люди Захарченка, навмисно намагаються створити нам негативну репутацію, щоб усунути з ринку », – коментує Гожик.

Він стверджує, що компанія Avellana Gold вже провела частину робіт з реалізації проекту розробки Мужіївського родовища поліметалів та вкладе в його розвиток більше 100 мільйонів доларів.

Компанія Avellana Gold підготувала звернення до Генпрокуратури з проханням розібратися інформаційними атаками.

На Закарпатті планують розпочати масштабне виробництво на 500 робочих місць з перспективою на 20-40 років. Зокрема, про це було згадано під час зустрічі керівництва Avellana Gold з профільними міністерствами та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Компанія Avellana Gold займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році Avellana Gold придбала підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалевих руд у Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища), пишуть Українські новини.