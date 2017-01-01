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    Американський корабель Dragon доставив на Землю науковий вантаж з МКС

    • Вчора, 23:43
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    Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан

    Американський корабель Dragon компанії SpaceX доставив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.

    Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія. SpaceX опублікувала фотографію приводнення у своєму Twitter.

    Раніше корабель Dragon покинув МКС і почав повернення на Землю.

    Нагадаємо, 23 лютого Dragon успішно пристикувався до МКС. Перша спроба стиковки 22 лютого виявилася невдалою.

    корабель
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