Американський корабель Dragon доставив на Землю науковий вантаж з МКС
- Вчора, 23:43
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Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океанАмериканський корабель Dragon компанії SpaceX доставив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.
Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія. SpaceX опублікувала фотографію приводнення у своєму Twitter.
Раніше корабель Dragon покинув МКС і почав повернення на Землю.
Нагадаємо, 23 лютого Dragon успішно пристикувався до МКС. Перша спроба стиковки 22 лютого виявилася невдалою.