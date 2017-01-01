Американський міністр порадив Трампу використати шаблю проти ЗМІ
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Під час урочистостей президенту США подарували довгу нагородну шаблю
Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі порадив президенту Дональду Трампу використовувати подаровану шаблю проти журналістів.
Кадри з невдалим жартом міністра, сказаним не у мікрофон, однак чітко почутим, продемонстрував телеканал CNN.
Трамп і Келлі були на церемонії випуску Академії морської піхоти США. Під час урочистостей американському лідеру подарували довгу нагородну шаблю.
Келлі сказав Трампу: «Сер, використовуйте її проти преси». Президент у відповідь усміхнувся і відповів: «Так, правильно».
Незважаючи на те, що стільці, де сиділи політики, стояли трохи подал від трибуни, мікрофони все ж вловили цю коротку бесіду.
DHS chief caught on hot mic jokingly telling Trump to use his new ceremonial Coast Guard saber on the press https://t.co/pQcjGf4Wtj pic.twitter.com/FuVhABr4z5— CNN (@CNN) 17 мая 2017 г.
Нагадаємо, Трамп негативно ставиться до значної частини ЗМІ і часто звинувачує журналістів в упередженості. Нещодавно американський лідер заявив, що преса не помічає його активності. А раніше він назвав провідні ЗМІ країни ворогами американського народу.
Джерело: Кореспондент.net