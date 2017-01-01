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    Американський міністр порадив Трампу використати шаблю проти ЗМІ

    • Сьогодні, 06:49
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Під час урочистостей президенту США подарували довгу нагородну шаблю

    Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі порадив президенту Дональду Трампу використовувати подаровану шаблю проти журналістів. 

    Кадри з невдалим жартом міністра, сказаним не у мікрофон, однак чітко почутим, продемонстрував телеканал CNN. 

    Трамп і Келлі були на церемонії випуску Академії морської піхоти США. Під час урочистостей американському лідеру подарували довгу нагородну шаблю. 

    Келлі сказав Трампу: «Сер, використовуйте її проти преси». Президент у відповідь усміхнувся і відповів: «Так, правильно». 

    Незважаючи на те, що стільці, де сиділи політики, стояли трохи подал від трибуни, мікрофони все ж вловили цю коротку бесіду. 

    Нагадаємо, Трамп негативно ставиться до значної частини ЗМІ і часто звинувачує журналістів в упередженості. Нещодавно американський лідер заявив, що преса не помічає його активності. А раніше він назвав провідні ЗМІ країни ворогами американського народу. 

    Джерело: Кореспондент.net

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