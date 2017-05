Американський міністр порадив Трампу використати шаблю проти ЗМІ

Під час урочистостей президенту США подарували довгу нагородну шаблю

Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі порадив президенту Дональду Трампу використовувати подаровану шаблю проти журналістів.

Кадри з невдалим жартом міністра, сказаним не у мікрофон, однак чітко почутим, продемонстрував телеканал CNN.

Трамп і Келлі були на церемонії випуску Академії морської піхоти США. Під час урочистостей американському лідеру подарували довгу нагородну шаблю.

Келлі сказав Трампу: «Сер, використовуйте її проти преси». Президент у відповідь усміхнувся і відповів: «Так, правильно».

Незважаючи на те, що стільці, де сиділи політики, стояли трохи подал від трибуни, мікрофони все ж вловили цю коротку бесіду.

