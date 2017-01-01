Американський патрульний літак здійснив розвідувальний політ біля Криму

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Літак P-8A Poseidon

Літак вів розвідку на північний захід від Севастополя

Патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon у вівторок здійснив розвідувальний політ поблизу узбережжя Криму.

Про це з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації, повідомляє «Интерфакс».

Зазначається, що літак вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії та вів розвідку на північний захід від Севастополя. Після вильоту з Сицилії маршрут його польоту пролягав над Грецією і Болгарією. В районі болгарського порту Варна він увійшов в повітряний простір над Чорним морем, попрямувавши у бік Криму.

Варто відмітити, що у вівторок американський військовий літак також здійснив черговий розвідувальний політ біля кордонів Ленінградської і Псковської областей.

Стратегічний розвідувальний літак ВПС кілька годин вів радіотехнічну розвідку поблизу російських кордонів, перебуваючи в повітряному просторі Естонії.