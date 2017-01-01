Американський підводний човен з ракетами дістався берегів КНДР

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Човен ВМС США «Мічиган»

Човен повинен приєднатися до ударної групи на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон»

Атомний підводний човен ВМС США «Мічиган», на якому є ракети «Томагавк», прибув до берегів ПІвнічної Кореї

Про це повідомляє видання «BBC Україна».

Таким чином цей човен повинен приєднатися до ударної групи на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон».

Тим часом представники арімії США зауважують, що група військових кораблів, яку очолює «Карл Вінсон», повинна підійти до Корейського півострова протягом найближчих днів.

Як стало відомо сьогодні, Північна Корея провела масштабні військові навчання зі стрільбами.

Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, наголосивши на можливості запровадження нових санкцій проти Пхеньяна через «надзвичайно дестабілізуючу поведінку». В одноголосно ухваленій заяві Ради безпеки міститься вимога «не проводити подальших ядерних випробувань», оскільки це надзвичайно посилює напруження у регіоні і поза його межами.

28 квітня Рада безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно пройде під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

США можуть включити Північну Корею до списку спонсорів тероризму.

КНДР заявила про свою готовність вести війну зі США, якщо американська влада наважиться до військових дій проти держави.

Раніше Трамп заявив, що США мають намір владнати проблеми з діями Північної Кореї за допомогою Китаю, чи без нього. Тоді він зауважив, що торгова угода Цзіньпіна зі США буде набагато кращою, якщо Китай погодиться вирішити проблему з КНДР.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін повідомив США, що держава виступає за виключно мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові.

Віце-президент США Майк Пенс порадив КНДР не випробовувати рішучість президента США Дональда Трампа своїми ядерними програмами.