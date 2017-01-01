Американський політолог назвав «єдино можливий» сценарій повернення Криму

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Збігнєв Бжезинський

Бжезинський назвав три головні чинники, що визначають долю півострова

Крим не може повністю відійти Україні або Росії, вважає американський політолог і колишній радник президента США з національної безпеки Збігнев Бжезинський.

Про це Бжезинський заявив в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

На його думку, компроміс у довгостроковій перспективі по Криму можливий, але тільки з урахуванням трьох головних чинників, що визначають долю півострова: російського населення та військ РФ, українського населення і кримських татар.

«Мова не йде про передачу Криму повністю Україні, так само як і не може бути мови про повернення Криму цілком Росії. Думаю, з часом можливо якось досягти певного політичного рішення, згідно з яким Крим буде повернуто якимось чином на основі визнання існування цих трьох елементів: нового російського шару, існуючого кілька десятиліть, шару українського, а також частини, про яку до цього часу не говорили зовсім – кримські татари, які мають право на самовизначення», – підкреслив він.

За словами Бжезинського, описаний ним сценарій не реально втілити зараз, але з часом, ймовірно, «він стане єдиним можливим».