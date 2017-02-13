Американський Сенат затвердив нового міністра фінансів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стівен Мнучін

Майже всі сенатори-демократи виступили проти затвердження Мнучіна

Сенат США підтримав кандидатуру колишнього банкіра Goldman Sachs Стівена Мнучіна на посаді міністра фінансів.

Його підтримали 53 сенатори, 47 проголосували проти, повідомляє The New York Times.

Відзначається, що майже всі сенатори-демократи виступили проти затвердження Мнучіна. Демократи стверджували, що досвід на Волл-Стріт цього кандидата на пост міністра фінансів продемонстрував його «службову недбалість».

Єдиним представником Демократичної партії, який підтримав його, став сенатор від Західної Вірджинії Джо Манчін.

Призначення міністра фінансів стало останнім у процесі формування кабінету президента США Дональда Трампа.