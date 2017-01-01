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    Американський військовий літак провів розвідку біля окупованого Криму

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    <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"><span itemprop="articleBody"><span class="articleContent">Літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon </span></span></span>
    Літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon

    Літак здійснював політ на північний захід від Севастополя

    Патрульний протичовновий літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon здійснив розвідувальний політ поблизу південного узбережжя окупованого Криму, повідомляє сьогодні «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують польоти військової авіації.

    Згідно з повідомленням, літак із бортовим номером 168 440 і позивним PS141 вилетів із авіабази «Сігонелла» на Сицилії і вів розвідку на північний захід від Севастополя.

    Після вильоту з Сицилії маршрут його польоту пролягав над Грецією та Болгарією. В районі болгарського порту «Варна» він увійшов у повітряний простір над Чорним морем, попрямувавши у бік окупованого півострова.

    Як відомо, 5 квітня американський патрульний літак також здійснив розвідувальний політ біля Криму.

    Зазначається, що літак тоді також вилетів з авіабази на Сицилії та вів розвідку на північний захід від Севастополя. Після вильоту з Сицилії маршрут його польоту пролягав над Грецією і Болгарією. В районі болгарського порту Варна він увійшов в повітряний простір над Чорним морем, попрямувавши у бік Криму.

    Варто відмітити, що 4 квітня американський військовий літак також здійснив черговий розвідувальний політ біля кордонів Ленінградської і Псковської областей.

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