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АМКУ передав матеріали скарги до Служби безпеки України

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель відмовила компанії «Максімед-Інтернешнл» (Київ) в задоволенні скарги щодо закупівлі публічним акціонерним товариством «Укрзалізниця» вагонного лиття, а також передала матеріали скарги до Служби безпеки України.

Відповідне рішення колегія прийняла на засіданні в понеділок, повідомляють Українські новини.

«Адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель ухвалила відмовити товариству з обмеженою відповідальності «Максімед-Інтернешнл» в задоволенні скарги ... передати матеріали скарги та тендерну документацію для контролю в Державну аудиторську службу, передати матеріали скарги, а також заяву вільного слухача в Службу безпеки України. До побачення. Всі інші скарги («Максімед-Інтернешнл» щодо закупівель «Укрзалізниці») будуть розглянуті аналогічно», - повідомив представник колегії АМКУ.

Викликаний на попередньому засіданні колегії АМКУ представник «Укрзалізниці» на засідання не з'явився.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня Адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель перенесла розгляд скарги компанії «Максімед-Інтернешнл» (Київ) із закупівлі публічним акціонерним товариством «Укрзалізниця» вагонного лиття на 29 травня.

Раніше в травні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що сподівається на відкриття кримінального провадження за фактом порушень при закупівлі підприємствами «Укрзалізниці» лиття китайського виробництва. У лютому «Укрзалізниця» оголосила 2 тендери на закупівлю литих запасних частин при встановленій максимально допустимій ціні в 96 тис. гривень (без ПДВ) за один комплект.

При цьому, ті,що виробляють зазначену продукцію «Кременчуцький сталеливарний завод» (Полтавська область) і «Азовмаш» (Донецька область), відмовилися брати участь в торгах через встановлену на економічно обгрунтованому рівні максимально допустиму ціну.

Заявки на участь в зазначених торгах подали компанії, що не мають власної виробничої бази, запропонувавши на тендер китайське лиття, що виготовлене для Росії і зберігається на складах Китаю з 2012-13 років. При цьому, за даними вітчизняних промисловців вказане китайське лиття було виготовлено для подальшого продажу російським компаніям, але ці угоди заблоковані на державному рівні, оскільки Росію не влаштовували технічні характеристики продукції.

Важливо відзначити, що в повідомленні російського інформаційного агентства Regnum з'явилася інформація, що Федеральна служба нагляду у сфері транспорту (Ространснадзор) взагалі заборонила експлуатацію російських вантажних вагонів, в ходовій частині яких встановлені комплектуючі, вироблені китайським металургійним підприємством АТОВ «СаусХуейтун Ко., Лтд.» (SouthHuitonCo.).

Відповідне розпорядження служба направила в ВАТ «РЖД».

При розслідуванні з'ясувалося, що у китайського заводу був відсутній сертифікат якості.

Тепер ВАТ «РЖД» зобов'язане вивести з експлуатації всі вагони з несертифікованими деталями цього виробника і не допускати їх на залізничну мережу РФ в майбутньому, пояснюють в Ространснагляду.