Анексія Криму запустила нову світову «гонку озброєнь» - експерт

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Анексія Криму Росією

Захоплення території Криму Росією стало для Заходу сигналом про небезпеку

Після окупації Криму Росією країни Північноатлантичного альянсу розпочали активно нарощувати свій військовий потенціал. Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив голова громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж.

«Анексія Криму запустила світову «гонку озброєнь». Зараз багато країн, які розташовані навіть за тисячі кілометрів від російської війни, замість того, щоб витрачати гроші на культуру, освіту, дітей, медицину, переозброюють армію й закуповують нові зразки озброєння», – підкреслив він.

Експерт також додав, що захоплення території Криму Росією стало для Заходу сигналом про небезпеку.

«Це в інтересах Сполучених Штатів: усе більше йде розуміння в США і ЄС того, що порушення територіальної цілісності України – це розвал майбутнього світового ядерного роззброєння. Тому що Україна, яка відмовилася від ядерної зброї, отримала натомість не підтримку та гарантії своєї незалежності, а стала жертвою агресії», – сказав Джердж.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав Росію «загрозою безпеці» на східному й південному кордонах НАТО. Про це американський лідер заявив 25 травня, на відкритті «Меморіалу 11 вересня і 5-ї статті» перед будівлею нової штаб-квартири Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

У свою чергу, голова Європарламенту Дональд Туск заявив, що у Євросоюзу і Сполучених Штатів спільної позиції щодо Росії немає. При цьому сторони дотримуються спільної думки про російську агресію в Україні. Туск повідомив, що ЄС і США шукають точки дотику в багатьох сферах.

Серед основних викликів, що стоять перед Альянсом, світові лідери також назвали проблеми інтеграції та боротьбу зі світовим тероризмом. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив: Альянс приєднується до міжнародної коаліції в боротьбі з ІГІЛ, яку очолює Америка.

У Росії переговори країн НАТО сприйняли як загрозу. Кремль стурбований планами Сполучених Штатів збільшити військові витрати всередині Альянсу, заявив постпред Росії при НАТО Олександр Грушко. За його словами, це означає, що США можуть розмістити додаткові сили в Європі.

Джерело: Крим.Реалії