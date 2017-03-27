«Ангарський маніяк». Росіянина звинувачують у вбивстві 82 жінок

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На момент скоєння більшості злочинів чоловік був чинним співробітником міліції і навіть брав участь в розслідуванні їх

Колишній міліціонер з російського міста Ангарська Михайло Попков звинувачується у 82 вбивствах, пише «Газета.ру».

Раніше він був довічно засуджений за вбивство 22 жінок і два замахи, тепер йому пред'явили звинувачення ще по 60 епізодам. «За даними слідства, Попков вчинив на території Іркутської області (в місті Іркутську і Іркутськом районі, місті Ангарську і Ангарському районі, місті Усолье-Сибірському і Усольском районі) за 20 років не менше 82 вбивств.

Вік жінок, вбитих ним, варіюється від 16 до 40 років. Соціальний статус жертв був абсолютно різним, - йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

«У рамках розслідування слідчими встановлено прямі очевидці і свідки злочинної діяльності Попкова, виявлено та вилучено знаряддя злочинів (сокири, викрутки, ножі), а також особисті речі потерпілих», - повідомляє офіційний сайт відомства.

В цілому слідчі допитали понад 900 свідків і провели 100 перевірок показань свідків на місці. Також була проведена ексгумація 20 тел потерпілих, призначено та проведено понад 200 судових експертиз. В результаті були виявлені місця поховання та приховування тел потерпілих з давністю 15-20 років, фрагменти кісткових останків жертв, їх особисті речі, знаряддя злочинів.

Згідно з висновками експертів, вбивця не страждав і не страждає хворобливим станом психіки. Найстрашніше, що на момент скоєння більшості злочинів чоловік був чинним співробітником міліції і навіть брав участь в розслідуванні власних злочинів.

Нагадаємо, що серія звірячих вбивств свого часу вразила Іркутську область. У період з 1994 по 1999 рік в Ангарську, а також в Іркутському і Усольском районах Іркутської області було вбито 26 жінок.