Ангела Меркель не вважає себе феміністкою

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Ангела Меркель

В Берліні проходить перший форум жінок Великої Двадцятки

Канцлер ФРН Ангела Меркель не відносить себе до феміністок. Про це вона розповіла під час панельної дискусії «Жінки, які надихають: розширення масштабів жіночого підприємництва» в рамках першого форуму жінок Великої Двадцятки (W20), що проходить в Берліні.

«Історія фемінізму така, що в ній є щось спільне зі мною, але є й відмінності. Я би не хотіла прикрашати себе титулом, якого у мене зовсім немає», – заявила перша в історії Німеччини жінка-канцлер.

Вона вважає, що не може поставити себе в один ряд з Алісою Шварцер, наприклад, яка «пройшла довгий шлях боротьби» (журналіст і публіцист Аліса Шварцер є однією з лідерок феміністського руху ФРН, яка отримала прізвисько «Чоловіконенависниця», заснувала феміністське видання Emma і є його головним редактором – ред).

При цьому Меркель заявила, що не боїться, якщо хтось вирішить «провести голосування», є вона феміністкою чи ні.

«Але я б не хотіла вбиратися в пір’я», – сказала канцлер.

Разом із Меркель у дискусії взяли участь королева Нідерландів Максима, дочка і радник президента США Іванка Трамп, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, голова МЗС Канади Христя Фріланд, жінки-підприємці.

Джерело: Укрінформ