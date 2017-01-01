Анкара готова інвестувати в українські оборонні підприємства – Турчинов

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у Стамбулі під час відвідування міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2017 Фото: Цензор.НЕТ

За словами Турчинова, українська зброя і технології користуються попитом

Українська зброя і технології користуються попитом на світових ринках. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов під час відвідання міжнародної виставки оборонної промисловості «IDEF 2017» у Стамбулі (Туреччина), повідомляє прес-служба відомства.

«Кількість підписаних контрактів та меморандумів про співпрацю свідчить, що українська зброя й українські технології мають попит на світових ринках», - зокрема сказав він.

Турчинов повідомив, що підписано спільні проекти з виробництва боєприпасів, меморандуми про співробітництво у виробництві авіоніки, навігації та нових літаків.

За його словами, експозиція України, в якій представлені авіація, бронетехніка, стрілецька зброя, артилерія і ракетна галузь, є найбільшою з часів незалежності. "Великий інтерес викликав розроблений українськими вченими і конструкторами динамічний захист броні, яка рятує бойові машини від прямого влучання снаряда. Крім того, не мав аналогів на виставці безпілотний бронетранспортер «Фантом», який може точно виявляти і знищувати ціль, вести розвідку, вивозити поранених бійців у складних і небезпечних умовах», - зазначив Турчинов, додавши, що значну увагу також привернули нові розробки ДП «Антонов».

«Зараз в українській експозиції вперше продемонстровано нову якість - спільне державне і приватне партнерство. Представлено нові спільні розробки і вироби державних та недержавних підприємств. Ми будемо підтримувати цю роботу й активно її розвивати», - сказав він.

Крім того, Турчинов додав, що Україна і Туреччина мають багато перспективних спільних проектів у військовій області. Зокрема він повідомив, що створена спільна робоча група з координації стратегічних проектів, яка працює над їх практичною реалізацією.

Турчинов зазначив, що турецькі партнери готові інвестувати українські оборонні підприємства. «Це нові масштабні проекти, зараз ми їх обговорюємо, і сподіваюся, що від теорії перейдемо до їх втілення», - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов на чолі офіційної делегації України перебуває з візитом у Турецькій Республіці.