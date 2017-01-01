Аншлаг у Солом’янському суді: депутати вимушені дивитись трансляцію під дверима (фотофакт)

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Фото: Roman Kravets / Facebook Політики у коридорі суду

Політикам не вистачило місць у залі

Народні депутати, які прийшли на судове засідання по обранню запобіжного заходу для колишнього парламентарія Миколи Мартиненка, через тисняву в зал не потрапили і вимушені дізнаватись про хід розгляду клопотання з трансляції. Фотографію цього процесу оприлюднив у себе в Facebook журналіст Роман Кравець.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.