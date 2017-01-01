Антидопінгові організації 19 країн просять відсторонити Росію від всіх міжнародних змагань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку організацій, в міжнародних змаганнях можуть брати участь тільки ті російські спортсмени, які пройшли перевірку і погодилися виступати під нейтральним прапором

Національні антидопінгові організації (NADO) 19 країн вимагають усунути Росію від всіх міжнародних змагань і позбавити країну всіх міжнародних турнірів

Про це розповіли NADO у Facebook, – повідомляє Еspreso.

Таку вимогу організація висунула після вивчення другої частини доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

На думку організацій, в міжнародних змаганнях можуть брати участь тільки ті російські спортсмени, які пройшли перевірку і погодилися виступати під нейтральним прапором.

Згідно із заявою NADO, Росію пропонується виключити від міжнародних змагань до тих пір, поки спортивні та антидопінгові системи в країні не будуть приведені в повну відповідність з Всесвітнім антидопінговим кодексом.

NADO також закликало WADA проконтролювати процес того, щоб всі факти з доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена були розслідувані.

Вимоги були підписані лідерами антидопінгових організацій Австрії, Бельгії, Канади, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Японії, Нідерландів, Польщі, Словенії, Іспанії, ПАР, Швеції, Швейцарії та США.