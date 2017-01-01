Антикорупційна операція: суди заарештували 11 екс-податківців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання екс-податківців

11 підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що суди обрали для 11 податківців часів Віктора Януковича запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 3 до 150 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник відомства Артем Шевченко.

«11 підозрюваних - тримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума); 7 підозрюваних - звільнені із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень; 4 підозрюваних - звільнені під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати. Ще один підозрюваний - триває судовий розгляд, слідство просить утримання під вартою або 10 млн гривень застави. Термін затримання спливає завтра зранку», - написав він.

Шевченко повідомив, що слідство подаватиме апеляцію «на особисті зобов'язання і на застави без тримання під вартою».

«Попереду - масштабне досудове слідство та обвинувальні акти в суді», - підсумував речник МВС.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.