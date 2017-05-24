Антикорупційна операція: в одного із екс-податківців російський паспорт

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Скан російського паспорта екс-податківця Геннадія Козака

Геннадій Козак отримав паспорт РФ і прописаний в окупованому Криму

Один із затриманих під час антикорупційної спецоперації екс-податківців часів Віктора Януковича Геннадій Козак має російський паспорт, виданий в окупованому Криму. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

«Ось які документи та 8 тисяч російських рублів мав втікач екс-податківець в аеропорту Борисполя 24.05.2017», - написав він, розмістивши фото паспорту екс-заступника керівника податкової у Дніпропетровській області Козака.

Згідно з документом, екс-податківець прописався в анексованому Росією Криму у 2015 році.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.