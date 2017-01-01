Антикорупційна прокуратура хоче забрати у Мартиненка все майно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

У САП не повідомляють про термін подання клопотання про арешт майна Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір ініціювати арешт усього майна колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це журналістам повідомив прокурор САП Роман Симків.

«Стаття передбачає конфіскацію майна, тому наше зобов'язання накласти (арешт) на все майно, що буде знайдено», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про термін подання клопотання про арешт майна Мартиненка, Симків сказав, що це є таємницею слідства.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

Читайте також: «Ювілей героя і патріота». Два судних дні з Миколою Мартиненком

Джерело: Українські новини