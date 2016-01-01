Антикорупційна прокуратура оскаржує рішення суду щодо Охендовського
- Вчора, 12:55
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Михайло Охендовський в суді
В Апеляційному суді Києва є апеляція САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.
«Так, є апеляція», – сказали в суді.
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Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура просила суд призначити заставу у розмірі близько 1,3 мільйона гривень. Також суд відмовився відсторонити Охендовського від займаної посади голови ЦВК.
13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.