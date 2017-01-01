Антикорупційна прокуратура передає до суду «газову справу» Онищенка

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До Олександра Онищенка можуть застосувати спеціальне досудове розслідування

В понеділок ввечері завершилося вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи НАБУ завершенили вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у «газовій справі» Олександра Онищенка.

Про це повідомила прес-служба САП на своїй сторінці у Facebook..

«Після більш як трьохмісячного ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування, сьогодні, 29 травня, прокурором САП затверджено складений детективами обвинувальний акт, який завтра зранку (30 травня 2017 року) буде скеровано до суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним інкриміновано наступні злочини:

- участь у злочинній організації, створеній Онищенком з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;

- заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- організація зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки;

- організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;

- відчуження заставленого майна.

«Одному із учасників злочинної організації, Постному, відведено роль організатора в складі злочинної організації», - додали в САП.

За повідомленням Антикорупційної прокуратри, на черзі ще дев’ять підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі і Онищенко, щодо яких в найближчий час САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, народного депутат-утікача Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», внаслідок якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

На початку травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.