Антикорупційна прокуратура просить суд арештувати майно Охендовського

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Михайло Охендовський

ЗМІ повідомляє, що на даний час суд не ухвалив рішення стосовно клопотання САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про накладення арешту на все зареєстроване майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у межах кримінального провадження щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Про це пише УНН з посиланням на джерела у САП.

За словами співрозмовника, САП передала до суду клопотання про арешт всього майна Охендовського, яке знайдене в реєстрах.

Однак, за інформацією джерела, на даний час суд не ухвалив рішення стосовно клопотання САП.

У свою чергу адвокат Охендовського Андрій Смірнов повідомив, що таке клопотання антикорупційна прокуратура подала ще місяць тому, однак захист оголосив слідчому судді, який його розглядає, - відвід, який досі не розглянутий.

Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомлялося, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище»). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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