Антикорупційна прокуратура запустила реєстр справ, які передала до суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар Холодницький

Наразі сайт САП перебуває у стадії проектування й розробки, тому цей реєстр зроблено на Google-таблицях

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила Реєстр кримінальних проваджень САП у судах.

Про це йдеться у повідомленні САП на сторінці у Facebook.

В новому онлайн-інструменті, розміщеному за адресою http://bit.ly/sapo_courts_criminal, вже представлено 59 скерованих до суду САП кримінальних проваджень.

Скріншот реєстру САП

«Хоча ми не можемо прискорювати розгляд справ у судах, бо ж судова гілка незалежна, але показувати всі стадії процесу, в тому числі й «буксування справ» у судах, повинні», – сказано у прес-релізі.

За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, які наводяться у повідомленні, «реєстр, який представлено зараз у табличному вигляді в онлайні, стане основою для створення подібного таймлайну проваджень на майбутньому веб-сайті САП».

Вказується, що наразі сайт САП перебуває в стадії проектування та розробки, тому цей реєстр зроблено на Google-таблицях.

З першої сторінки, де міститься перелік і коротка інфо щодо всіх 59 скерованих до суду проваджень, можна перейти на вкладку де є більш детальна інформація щодо кожного провадження.