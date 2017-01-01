Антикорупційне агентство не змогло звільнити Корчак - ЗМІ

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Голова НАЗК Наталія Корчак

Першим питанням на сьогоднішньому засіданні НАЗК була відставка Наталії Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилось відправити у відставку голову агентства Наталію Корчак. Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАЗК.

«Першим питанням на сьогоднішньому засіданні була відставка Корчак», - сказав він.

Зі слів співрозмовника, ініціював це питання член агентства Руслан Рябошапка, а Корчак підтримала його пропозицію і винесла відповідне питання на голосування.

Рябошапка і ще один член НАЗК Руслан Радецький проголосували за відставку Корчак.

Проти відставки проголосував член агентства Олександр Скопич, а сама Корчак утрималася.

Закон «Про запобігання корупції», який регламентує діяльність НАЗК, не передбачає відставку глави агентства рішенням самого агентства.

Як відомо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор ДП «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку. Вона закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.