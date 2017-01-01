Антикорупційне агентство перевіряє декларації Порошенка та Гройсмана

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Петро Порошенко та Володимир Гройсман

НАЗК почало перевіряти декларації президента та прем’єра

Національне агентство з запобігання корупції розпочало перевірки електронних декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, віце-прем'єрів та міністрів.

Про це в ефірі каналу «112 Україна» повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«Ми розпочали перевірки по президенту, прем'єр-міністру, віце-прем'єрам і міністрам. Це перша категорія посадових осіб, відповідно до статті 50 закону «Про запобігання корупції», - сказав він.

За словами Радецького, всього на сьогоднішній день НАЗК проводиться вже близько 3 тисяч перевірок електронних декларацій.

«Це спеціальні перевірки, повні перевірки, за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадських організацій, правоохоронних органів», - пояснив він.