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    Антикорупційне агентство перевіряє декларації Порошенка та Гройсмана

    • Сьогодні, 16:33
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    Петро Порошенко та Володимир Гройсман
    Петро Порошенко та Володимир Гройсман

    НАЗК почало перевіряти декларації президента та прем’єра

    Національне агентство з запобігання корупції розпочало перевірки електронних декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, віце-прем'єрів та міністрів.

    Про це в ефірі каналу «112 Україна» повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

    «Ми розпочали перевірки по президенту, прем'єр-міністру, віце-прем'єрам і міністрам. Це перша категорія посадових осіб, відповідно до статті 50 закону «Про запобігання корупції», - сказав він.

    За словами Радецького, всього на сьогоднішній день НАЗК проводиться вже близько 3 тисяч перевірок електронних декларацій.

    «Це спеціальні перевірки, повні перевірки, за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадських організацій, правоохоронних органів», - пояснив він.

    Петро Порошенко Володимир Гройсман декларація
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