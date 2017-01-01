Антикорупційне агентство почало перевірку декларацій трьох нардепів
- Сьогодні, 16:19
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НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій ще 18 осіб
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає проводити повну перевірку декларацій ще 18 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Рішення прийнято на засіданні НАЗК, повідомляє прес-служба Агентства.
Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.
«Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 8 суддів Вищого спеціалізованого суду, 3 народних депутатів України, 2 прокурорів, судді Одеського районного суду, представників Міністерства освіти і науки, Державної фіскальної служби, Вищої ради правосуддя та Національної поліції», - інформує НАЗК.
Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного Рішення.
Крім того, НАЗК повідомляє про 22 відмови у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.
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