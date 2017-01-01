Антикорупційне агентство здійснює позапланову перевірку партії Тимошенко

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Партія «Батьківщина»

Перевірка стосується внесків на користь «Батьківщини»

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює позапланову перевірку політичної партії «Батьківщина». Про це заявила сьогодні на брифінгу глава НАЗК Наталія Корчак.

«Ви всі знаєте, що нині відбувається позапланова перевірка партії «Батьківщина», – сказала вона.

За її словами, НАЗК досліджує матеріали і щодо інших партій, які перебувають на державному фінансуванні.

«Ми перейшли до активної фази нашої роботи, і ця фаза не менш небезпечна, ніж система електронного декларування», – повідомила голова НАЗК.

Водночас голова департаменту із запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник зазначив, що перевірка триває і стосується внесків на користь політичної партії, коли «Батьківщина» вказувала у звіті, що отримувала внески від осіб, які заявляли, що таких внесків не робили.

За його словами, докази таких фактів уже є. «Загальна сума не дуже велика, там у кожної людини від 8-9 тис. (грн), таких приблизно 10 осіб», – розповів Ситник.

Як повідомлялося, суд виніс рішення про конфіскацію у політичної партії «Укроп» 468 тисяч 946 гривень через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб.

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Джерело: Інтерфакс-Україна