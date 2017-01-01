Антикорупційне бюро має достатньо доказів, аби направити справу Насірова до суду – Ситник

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Директор НАБУ Артем Ситник

«Провалу ніякого немає», - зазначив Ситник про хід розслідування щодо Насірова

Національне антикорупційне бюро зібрало докази, які дозволяють передати справу щодо відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до суду.

Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Провалу ніякого немає (у справі Насірова - ред.), є справа, є запобіжний захід, є заходи, які дають можливість контролювати процесуальну поведінку підозрюваного, і є фактично зібрані докази, які дають можливість цю справу передати до суду», - зазначив Ситник.

Нагадаємо, суд залишив під вартою директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова до 28 травня із заставою у розмірі 8 млн грн.

Минулого тижня Апеляційний суд Києва зняв арешт з паспортів і залишив під арештом колекцію годинників екс- голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.

Роману Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

20 березня Насіров прибув до Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві для здачі документів, які дають право на виїзд за кордон.

17 квітня Насіров став новим президентом Федерації дзюдо України.