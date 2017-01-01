Антикорупційне бюро похвалилося результатами роботи у квітні
- Сьогодні, 11:09
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НАБУ
За місяць відомство відкрило 9 нових кримінальних проваджень
Упродовж квітня Національне антикорупційного бюро України відкрило 9 нових кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Також у квітні було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу, уточнюють там.
Станом на 30 квітня детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.
Загалом у роботі детективів Бюро перебуває 328 проваджень.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.