  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Антикорупційне бюро похвалилося результатами роботи у квітні

    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка
    НАБУ
    НАБУ

    За місяць відомство відкрило 9 нових кримінальних проваджень

    Упродовж квітня Національне антикорупційного бюро України відкрило 9 нових кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Також у квітні було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу, уточнюють там.

    Станом на 30 квітня детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.

    Загалом у роботі детективів Бюро перебуває 328 проваджень.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

    Читайте також
    НАБУ корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ