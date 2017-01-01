Антикорупційне бюро похвалилося результатами роботи у квітні

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НАБУ

За місяць відомство відкрило 9 нових кримінальних проваджень

Упродовж квітня Національне антикорупційного бюро України відкрило 9 нових кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також у квітні було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу, уточнюють там.

Станом на 30 квітня детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.

Загалом у роботі детективів Бюро перебуває 328 проваджень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.