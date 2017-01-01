Антикорупційний комітет затвердив Брауна кандидатом на аудитора НАБУ. Частина нардепів обурена

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Найджел Браун

Заліщук та Найєм кажуть, що засідання було фейковим

Антикорупційний комітет на своєму засіданні затвердив Найджела Брауна як кандидата на аудитора НАБУ. Про це у себе на сторінці у Facebook пише нардеп від БПП Світлана Заліщук.

«Не виключено, що вже сьогодні винесуть до зали, – зазначає вона і додає: – засідання було фейковим. Легітимне мало б відбутися через 24 години після інформування всіх членів комітету, таким чином не раніше завтра 9:15».

За словами Заліщук, фальсифікований «одобрямс» відбувся руками БПП, НФ, «Відродження» і Опоблоку – 12 «за», один утримався. Головував Юрій Савчук, секретарем обрали Ігоря Артюшенка. Рішення квазікомітету має бути оскаржено в суді. Секретар комітету попередив депутатів, що вони порушують закон і, очевидно, на них чекає судове оскарження», – пише вона.

Колега Заліщук Мустафа Найєм нагадав, що раніше комітет одностайно вже визначився зі своєю кандидатурою на посаду аудитора, яким став Роберт Сторч.

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що депутати від БПП і «Народного фронту» запропонували свою кандидатуру аудитора НАБУ, що свідчить про те, що нардепи шукають можливість такими діями змінити керівництво НАБУ.

Як відомо, звільнити директора НАБУ можна тільки за результатами аудиту, який проводять три незалежних аудитори – по одному від парламенту, уряду і президента.