Антикорупційний прокурор не виключає, що Генпрокуратура допомагає хабарникам уникнути відповідальності

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Фото rbc.ua Назар Холодницький

У 2019-2020 роках хабарники можуть отримати виправдувальні вироки через порушення закону Генпрокуратурою, - Холодницький

Порушуючи підслідність і розслідуючи справи, якими має займатися Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура може зумисне допомагати високо посадовцям-хабарникам уникати відповідальності. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Так, коментуючи справу депутата Ігоря Котвіцького, він зазначив: «Я у цьому вбачаю таку собі схему: було умисно порушено підслідність НАБУ (шляхом відкриття ідентичного провадження прокуратурою. – «Главком»). Інший орган слідства завідомо неналежно розслідує, робить якісь експертизи. Справа розвалюється, а потім заявник, за зверненням якого було розпочато альтернативне розслідування, йде до суду, оскаржують постанову про закриття, а суд каже, мовляв, провадження було закрито законно».

«Те, що відбувається, – ледь не щоденні затримання великих і малих корупціонерів, про які рапортують на прес-конференціях та у Facebook, – суцільний піар. А пожинати його плоди ми почнемо у період вироків, і це буде велика проблема. Поки нас критикують, що нема вироків, але ж справи слухаються, процес триває. І те, чого я боюся, що у 2019-2020 роках, а може й раніше, ми отримаємо не просто виправдувальні вироки в усіх цих справах, а ще й Європейський суд скаже компенсувати їм (підозрюваним у злочинах. – «Главком») усі їхні «страждання».

Холодницький також розповів, що минулого року, коли почали виникати суперечливі ситуації щодо підслідності, він написав листи-звернення до всіх провідних навчальних закладів країни: Львівського університету ім. Франка, Київського університету ім. Шевченка, Харківської академії Ярослава Мудрого і Одеської юридичної академії. «З усіх чотирьох вузів я отримав позитивні відповіді для себе. Вони розписали, що порушення підслідності є неприпустимим, що це є порушенням прав людини, чинного КПК тощо. Вже другий рік пояснюю очевидні речі…», - сказав він.

Прокурор також розповів, що коли питання підслідності не є однозначним, створюються спільні слідчі групи – «наприклад з представників НАБУ та поліції чи прокуратури, і така практика працює». «Але в деяких випадках генпрокуратура чомусь «забуває», що це – наша підслідність, і «згадує» пізніше, коли вже підозру оголошено, коли всі «пропіарились», а потім – НАБУ, закінчуйте слідство, а САП – ідіть у суд...», - додав він.