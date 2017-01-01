«Антиміграційний» указ Трампа: росіянам стало ще важче отримати візу США

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Зміни пов'язані з припиненням відповідно до указу Трампа програми Visa Interview Waiver, за якою неіммігрантські візи можна отримувати повторно без співбесіди

США змінили правила видачі повторних віз громадянам Росії після указу президента Дональда Трампа про посилення правил в'їзду в країну.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на посольство США у Росії.

За новими правилами, щоб отримати без співбесіди ділову, туристичну, транзитну або журналістську візу (типи B1/B2, C1/D і I), необхідно подати документи не пізніше 11 місяців після закінчення попередньої візи. Раніше цей термін становив 47 місяців.

Як пояснили в посольстві США, зміни пов'язані з припиненням відповідно до указу Трампа програми Visa Interview Waiver, за якою неіммігрантські візи можна отримувати повторно без співбесіди.

Візова угода The Visa Interview Waiver Program між США і Росією набула чинності у вересні 2012 року. Документ спростив видачу американських віз росіянам, зокрема багаторазових віз на три роки при повторному поданні заяви.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 27 січня підписав указ про припинення програми прийому біженців на 120 днів, у тому числі сирійських на невизначений період.

Указ передбачає заборону в'їзду до США громадян семи переважно мусульманських країн (Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану).

Парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.

Нагадаємо, Європейський союз збирається заступитися за права своїх громадян, що володіють також паспортом однієї з семи мусульманських країн, які згадуються в указі нового президента США Дональда Трампа про мігрантів.