Антимонопольний комітет оштрафував аеропорт «Бориспіль» на 13 млн грн

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Окрім штрафу, аеропорт «Бориспіль» зобов'язали привести плату за користування інфраструктурою аеропорту до економічно обґрунтованого рівня

Антимонопольний комітет України наклав на ДП «МА «Бориспіль» штраф у розмірі 12 млн 780 тис. 354 грн через зловживання монопольним становищем. Про це у Facebook повідомила державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

«Закінчили слухання справи щодо зловживання ДП «МА «Бориспіль» монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту. Наклали на ДП «МА «Бориспіль» штраф у розмірі 12 780 354 грн», – написала вона.

Загребельська зазначила, що, окрім штрафу, ДП «МА «Бориспіль» зобов'язали до 1 березня 2017 року припинити порушення шляхом приведення плати за користування інфраструктурою аеропорту та обладнанням, що не входить до інфраструктури, але при цьому використовується для надання послуг з наземного обслуговування, до економічно обґрунтованого рівня.

Аеропорт також до 1 березня має розмежувати рахунки на свою діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, з іншого, не допускаючи після такого розподілу субсидіювання діяльності з наземного обслуговування за рахунок доходів, отриманих від своєї діяльності щодо управління інфраструктурою та регуляторної діяльності.