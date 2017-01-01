Антимонопольний комітет оштрафував «Київенерго» на майже 18 мільйонів гривень

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Дії «Київенерго» визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала ПАТ «Київенерго» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії. Про повідомили на сайті АМКУ.

За вказане порушення на «Київенерго» накладено штраф у розмірі 17 мільйонів 958 тисяч 891 гривню.

«За результатами розгляду матеріалів справи Тимчасова адміністративна колегія встановила, що ПАТ «Київенерго» створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ «ЕК Енолл» та ПрАТ «Карбон» на ринок постачання електричної енергії», - йдеться у повідомленні.

Таким чином «Київенерго» обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність в Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії.

«Такі дії ПАТ «Київенерго» визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території міста Києва», - резюмують в Антимонопольному комітеті.