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    Антимонопольний комітет візьметься за фармацевтичну компанію «Дарниця»

    • Сьогодні, 21:56
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    Придбання «Дарницею» акцій БХФЗ дає їй більше 50% голосів у вищому органі управління заводу

    Антимонопольний комітет України розглядає можливу концентрацію українського фармацевтичного ринку компанією «Дарниця» через придбання акцій «Науково-виробничого центру» Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

    Придбання «Дарницею» акцій БХФЗ дає їй більше 50% голосів у вищому органі управління заводу.

    Концентрація відбувається на ринках ліків, які впливають на систему травлення, серцево-судинну, нервову, респіраторну системи, систему крові й гемопоез, а також за рахунок дерматологічних, протипаразитних засобів, засобів які впливають на опорно-руховий апарат.

    Для прискорення збору даних АМКУ проводить опитування зацікавлених осіб. 

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