Антимонопольний комітет візьметься за фармацевтичну компанію «Дарниця»
- Сьогодні, 21:56
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Придбання «Дарницею» акцій БХФЗ дає їй більше 50% голосів у вищому органі управління заводу
Антимонопольний комітет України розглядає можливу концентрацію українського фармацевтичного ринку компанією «Дарниця» через придбання акцій «Науково-виробничого центру» Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».
Придбання «Дарницею» акцій БХФЗ дає їй більше 50% голосів у вищому органі управління заводу.
Концентрація відбувається на ринках ліків, які впливають на систему травлення, серцево-судинну, нервову, респіраторну системи, систему крові й гемопоез, а також за рахунок дерматологічних, протипаразитних засобів, засобів які впливають на опорно-руховий апарат.
Для прискорення збору даних АМКУ проводить опитування зацікавлених осіб.