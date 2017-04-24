Антимонопольний комітет змусив «Київстар» знизити тарифи

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«Київстар» виконав рекомендації АМКУ

ПрАТ «Київстар» виконає рекомендації Антимонопольного комітету України знизити окремі тарифи. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

«АМКУ рекомендував ПрАТ «Київстар» створити окремі тарифні плани, в яких прирівняти тарифи на вихідні дзвінки власних абонентів на телефонні номери абонентів рухомого (мобільного) зв’язку та на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України, для забезпечення рівних умов до застосування рівнозначних угод зі споживачами», - йдеться в повідомленні.

Антимонопольний комітет схвалив рекомендації ПрАТ «Київстар» на засіданні 20 квітня 2017 року

«ПрАТ «Київстар» вже повідомило АМКУ про виконання рекомендацій, а саме, про внесення змін до умов надання та підключення тарифних планів «Комфорт», «Комфорт+» та «Ультракомфорт» для абонентів передплаченого зв’язку, які забезпечують виконання наданих рекомендацій», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Зокрема, згідно розпорядження ПрАТ «Київстар» від 24.04.2017 абонентів передплаченого зв’язку ПрАТ «Київстар» повідомлено про прирівняну вартість вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів мереж інших операторів рухомого (мобільного) та фіксованого зв’язку України, яка в межах наданих 30 хвилин складе 16 копійок, а поза межами використання наданих хвилин – 0,74 грн, що майже вдвічі нижче від попередньо встановленої вартості.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував «Київстар» на 43,52 тис гривень через ненадання затребуваної комітетом інформації в означений законом термін.