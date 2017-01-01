Антипутінські протести пройшли в Україні й світі, у РФ затримали учасника

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Акція проти Путіна в Санкт-Петербурзі

Учасники вимагають зупинити російську військову агресію в Україні

Акції «Зупини війну Путіна в Україні 3.0» відбулися в багатьох містах України й світу.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Зокрема, в російському Санкт-Петербурзі активісти зібралися з плакатами і повітряними кулями жовтого і блакитного кольору. Активіст руху «СПб Солідарність» прийшов з табличкою «За вашу і нашу свободу».

Як повідомляє «Фонтанка.ru», поліція затримала одного з учасників протесту.

Серед головних вимог активістів – виведення з території України всіх російських окупаційних військ, а також повернення назад у Росію зброї і військової техніки, посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень і допуск місії ОБСЄ на частину російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює.

Крім того, активісти вимагають звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом як на території Росії, так і в Криму за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

У жовтні 2016 року відбувся мітинг-протест в Римі в рамках другої світової акції «Стоп війні Путіна в Україні». Тоді зібралися півсотні активістів української громади з антивоєнними гаслами і національною символікою.

Джерело: Радіо Свобода