Антон Геращенко підтвердив, що на нього готували замах – ЗМІ

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Антон Геращенко

Деталі він не розкрив, посилаючись на таємницю слідства

Народний депутат України Антон Геращенко підтвердив, що розкритий СБУ замах готували саме на нього.

Про це він сказав у коментарі УНН.

Геращенко, відповідаючи на питання кореспондента, чи дійсно на нього готувався замах, про який учора повідомив голова СБУ Василь Грицак, відповів: «Так».

При цьому нардеп зазначив, що решту деталей підготовки замаху зможе повідомити після погодження зі слідством.

Нагадаємо, Грицак 21 січня зібрав брифінг, де повідомив про розкриття Службою безпеки України замаху на нардепа, який готувався з Росії.