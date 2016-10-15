Антоніу Гутерріш вступив на посаду Генсека ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антоніу Гуттеріш

Я дуже задоволений тим, що держави – члени ООН обрали в якості мого наступника таку прекрасну людину, - Пан Гі Мун

Антоніу Гутерріш сьогодні, 1 січня, вступив на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Він замінив на посаді корейця Пан Гі Муна, корый вчора, 31 грудня, відпрацював свій останній день на посаді. «Я знаю, що пан Гутерріш – людина високих принципів. Він небайдужий до чужого лиха. І ці якості він уже проявив, коли обіймав посаду Верховного комісара у справах біженців. Я дуже задоволений тим, що держави – члени ООН обрали в якості мого наступника такої прекрасної людини», – сказав Пан Гі Мун.

«Я знаю, що пан Гутерріш – людина високих принципів. Він небайдужий до чужого лиха. І ці якості він уже проявив, коли обіймав посаду Верховного комісара у справах біженців. Я дуже задоволений тим, що держави – члени ООН обрали в якості мого наступника такої прекрасної людини», – сказав Пан Гі Мун.

Нагадаємо, 12 грудня колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш прийшов до присяги в якості дев'ятого генерального секретаря ООН. Офіційна церемонія відбулася на засіданні Генасамблеї всесвітньої організації.

Сам Гутерріш після присяги виступив з промовою. Він заявив, що ООН необхідно бути «оперативною, ефективною і дієвою».

«Ми повинні більше думати про досягнення результатів, менше про сам процес, більше про людей і менше - про бюрократичні процеси», - зазначив він.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно висунула кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніо Гутерріша на посаду генерального секретаря.

Зазначимо, що Гутерріш був прем’єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік та обіймав посаду глави Управління ООН у справах біженців в період з червня 2005 року по грудень 2015 року.

Джерело: zn,ua