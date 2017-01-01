AP: на встановлення причини смерті Чуркіна можуть знадобитись тижні

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Віталій Чуркін

Судмедекспертам необхідно провести додаткові аналізи

Для встановлення причини смерті постпреда Росії при ООН Віталія Чуркіна, який помер в Нью-Йорку 20 лютого, судмедекспертам потрібно провести додаткові аналізи. Зокрема, фахівці мають намір використовувати результати токсикологічного та інших аналізів, на збір яких може знадобитись декілька тижнів. Про це повідомляє Associated Press.

За допомогою додаткових аналізів нью-йоркські судмедексперти розраховують зрозуміти, чому дипломат відчув себе погано в своєму кабінеті, а згодом помер у лікарні. На даний момент ніякого однозначного висновку отримати неможливо.

Справу про смерть дипломата, згідно з прийнятою практикою, передано в міське бюро судово-медичної експертизи.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Про його смерть уже оголошено на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Також повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.