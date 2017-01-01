Апеляційний суд Києва залишив суддю Чауса під арештом без можливості застави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Чаус

Наразі Чаус перебуває під арештом у Молдові, готується його екстрадиція

Апеляційний суд Києва залишив суддю Дніпровського райсуду столиці Миколи Чауса під арештом і скасував можливість внесення застави.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

«Ухвала слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 18 січня 2017 р. скасувати; прийняти нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Чауса задовольнити частково: обрати підозрюваному Чаусу Н.А. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Також суд постановив поновити захиснику, який діє в інтересах Чауса, строк на оскарження відповідної ухвали слідчого судді Солом'янського райсуду від 18 січня.

Захисник Чауса має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки Чауса до місця кримінального провадження.

Як повідомляв «Главком», 21 березня Молдова почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса. Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.

Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. Суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса. В подальшому, захист Чауса, звернувся до президента Молдови з проханням надати йому політичний притулок.