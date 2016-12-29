Апеляційний суд повторно зобов'язав «Газпром» сплатити 172 млрд грн штрафу та пені

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Рішення Господарського суду від 5 грудня 2016 року про стягнення з ВАТ «Газпром» 85,965 млрд гривень штрафу за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу, а також 85,965 млрд гривень пені залишається чинним

Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з «Газпрому» 172 млрд гривень штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України, повідомляє видання «Українські новини».

Відповідне рішення було прийнято сьогодні в рамках судового засідання, ініційованого «Газпромом». Таким чином, рішення Господарського суду від 5 грудня 2016 року про стягнення з ВАТ «Газпром» 85,965 млрд гривень штрафу за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу, а також 85,965 млрд гривень пені залишається чинним.

Нагадаємо, в січні 2016 р. АМКУ оштрафував російський «Газпром» на 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему. Строк виконання рішення АМКУ закінчився 4 травня 2016 р.

5 жовтня АМКУ подав позовну заяву про примусове стягнення з російської компанії штрафу та пені.

5 грудня Господарський суд міста Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення з «Газпрому» штрафу та пені в розмірі 172 млрд грн. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що «Газпром» планує оскаржувати рішення АМКУ про штраф у Стокгольмі.

Як повідомлялося, 25 вересня розпочався процес між ПАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма. Предмет позовів цієї справи – контракти на постачання газу з Росії до України і транзит газу через територію України від 2009 року. Українська сторона домагається зміни ціни на російський газ і перегляду умов транзиту до Європи.

Росія ж наполягає на тому, що Україна повинна заплатити за газ, який не споживала. Принцип «бери або плати», закладений у контракт 2009 року, передбачає, що Україна зобов'язана сплатити фіксовані обсяги газу, незалежно від того, буде вона їх де-факто закачувати чи ні. Фактично ми зобов'язані оплатити недобір газу. Україна має більш високі шанси на перемогу.