Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну у справі Yuzgaz

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Фото: БизнесЦензор Ділянка Юзівська.

Ухвалу у справі Yuzgaz оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень

Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну на постанову Окружного суду Києва, якою той задовольнив позов компанії Yuzgaz і визнав протиправною відмову уряду поступитися компанії часткою в угоді про розділ продукції щодо розробки Юзівської площі. Про це сказано в ухвалі, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Рішення апеляції набуло законної чинності в день прийняття - 8 травня.

Зокрема, 20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада, яким Кабмін «підтримав пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика про відмову ТОВ «Надра Юзівська» у поступці прав і зобов'язань, передбачених УРП щодо розробки ділянки Юзівської».

На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення щодо поступки часткою в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Більш того, суд встановив, що уряд не отримував жодних пропозицій з цього питання від міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Суд також зобов'язав Кабмін «продовжити розгляд запиту компанії Yuzgaz B.V. і ТОВ «Надра Юзівська» від 4 серпня 2016 про отримання згоди на поступку частки в УРП».

При цьому статтею 26 закону «Про угоди про розділ продукції» передбачено, що відсутність якої-небудь відповіді Кабміну після закінчення 90-денного строку з моменту одержання запиту (цей строк минув 2 листопада 2016) вважається автоматичним наданням згоди на поступку часткою в УРП.

Нагадаємо, в жовтні 2015 року ТОВ «Надра Юзівська» (контролюється НАК «Надра України») оголосила новий конкурс по залученню інвестора для реалізації УРП щодо Юзівської площі замість компанії Shell, яка відмовилася від участі в цьому проекті.

Переможцем конкурсу в липні 2016 року була оголошена Yuzgas B.V.

Yuzgas B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проекту розвідки і видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська на умовах угоди про розподіл продукції з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха.

За словами Кінаха, фонд розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але імена їх тримає у секреті.

Джерело: Українські новини