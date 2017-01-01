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    Апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади

    • Сьогодні, 15:14
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    Михайло Охендовський
    Михайло Охендовський

    Ухвалу Солом’янського районного суду Києва залишено без змін

    Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення стосовно відсторонення Михайла Охендовського від посади голови Центральної виборчої комісії. 

    «Ухвалу судді Солом'янського суду залишити без змін», - заявив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін.

    Він уточнив, що повний текст рішення буде оприлюднений 17 лютого. 

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    Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні Охендовського від посади голови ЦВК.

    Раніше повідомлялося, що 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). 

    Джерело: Укрінформ
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