Апеляційний суд залишив на волі заступника голови правління НАК «Нафтогаз України»

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Фото: Станіслав Груздєв Сергій Перелома

Сергій Перелома залишається на волі під особисту поруку частини народних депутатів

Апеляційний суд міста Києва залишив в силі запобіжний захід для першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи, який був відпущений під особисту поруку частини народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Таким чином залишилося без змін рішення слідчого судді Солом'янського суду від 22 квітня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива НАБУ про застосування щодо Переломи запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, фігуранта справи про завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергія Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

До того ж Перелома фігурує у справі щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.