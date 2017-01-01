Апеляційний суд залишив охоронця Яроша під вартою

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Місце конфлікту у Кам'янському

Адвокат підозрюваного наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив охоронця народного депутата Дмитра Яроша під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Адвокат підозрюваного Сергій Погосян наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт, оскільки, за його словами, його підзахисний потребує госпіталізації: після інциденту з таксистами у Кам’янському у того зламані пальці рук, численні садна і забиті місця на тілі.

Захист наполягав на тому, що охоронець був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.

14 травня у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена.

Конфлікт, який призвів до стрільби, розпочався через те, що таксист говорив російською мовою і не відповів на вітання пасажирів «Слава Україні». Пасажири почали стріляти, на допомогу водієві прийшли інші таксисти. Одному з тих, хто намагався затримати того, хто стріляв, і прострелили ногу. Поліція затримала стрільця, як виявилося, учасника бойових дій. На місці перестрілки поліцейські вилучили пістолет Макарова, три гільзи від куль 9 мм і палицю, якою били водія таксі. Сам Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook попросив українців «з розумінням поставитися до цієї ситуації».