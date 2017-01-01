Апеляційний суд залишив під арештом замовника викрадення нардепа Гончаренка

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Олександр Кушнарьов на судовому засіданні

Олександр Кушнарьов перебуватиме під вартою мінімум до 25 квітня

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі рішення суду першої інстанції про арешт на 2 місяці, до 25 квітня, депутата райради з Одещини Олександра Кушнарьова, якого підозрюють в організації викрадення нардепа Олексія Гончаренка.

Про це «Радіо Свобода» повідомив адвокат арештованого Пахарадін Хасуєв.

Захисник зазначив, що засідання проходило «напружено» упродовж майже чотирьох годин, але суддівська колегія «уважно заслухала аргументи сторін захисту і обвинувачення».

15 березня рішення про продовження арешту ухвалене щодо Анатолія Слободяника — іншого фігуранта справи про спробу викрадення народного депутата-одесита Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі». Пізніше з'ясувалося, що СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Слідчі оголосили трьом затриманим підозри у скоєні злочинів, обвинувачуючи в умисному заподіянні народному депутату тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Замовником викрадення Гончаренка у прокуратурі вважають голову депутатської фракції «Опозиційний блок» Лиманської райради Одеської області Олександра Кушнарьова, син якого загинув 2 травня 2014 року під час пожежі в Будинку профспілок в Одесі. Другим підозрюваним у злочині є колишній військовослужбовець.

25 лютого Приморський суд Одеси арештував Кушнарьова.